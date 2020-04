Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 18 APRILE 2020 ORE 11.20 VALERIA VERNINI

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO ECCETTO RALLENTAMENTI ,IN INTERNA TRA ARDEATINA E LAURENTINA A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO,

RIATTIVATA LACIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL4 ROMA VELLETRI TRA LANUVIO E VELLETRI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

NELL’AMBITO DEI LAVORI PER REALIZZARE LO SCAMBIO TRA METRO B E METRO C AL COLOSSEO, OGGI E DOMANI DOMENICA 19 APRILE, SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, SERVIZIO INTERROTTO TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA,

ATTIVO SINO ALLE ORE 21.00 IL SERVIZIO NAVETTA SOSTITUTIVO DENOMINATO MB.

SOSPESO IL SERVIZIO BUS NOTTURNO DOPO LE ORE 21 SU INTERA RETE METROPOLITANA

NELL’AMBITO DEL TRASPORTO AEREO,

RICORDIAMO CHE È CHIUSO IL TERMINAL DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO; SITUAZIONE ANALOGA PER IL TERMINAL 1 DELL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI, MENTRE RESTERÀ OPERATIVO IL TERMINAL 3 PER LE OPERAZIONI DI CHECK IN, CONTROLLI E RICONSEGNA BAGAGLI ED DOVE E’ ATTIVO SOLAMENTE IL MOLO B.

CHIUDIAMO RICORDANDOVI CHE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

