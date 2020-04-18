Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2020 ore 15:30

di - 18 Aprile 2020 - 15:30

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    VIABILITÀ DEL 18 APRILE 2020 ORE 15.20 VALERIA VERNINI
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO,
    CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
    PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO.
    NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO
    IL SERVIZIO TRENO LEONARDO EXPRESS CHE COLLEGA L’AEROPORTO DI FIUMICINO CON LA STAZIONE TERMINI E VICEVERSA, È SOSPESO
    RIMANE INVARIATO IL SERVIZIO TRENO REGIONALE LINEA FL1 CON PARTENZE OGNI ORA DA E PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO.
    MENTRE TRASPORTO PUBBLICO
    SULLA FERROVIA ROMA-LIDO
    PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO
    LA CIRCOLAZIONE E’INTERROTTA
    TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO, NELLE DUE DIREZIONI FINO A DOMANI 19 APRILE.
    IN ALTERNATIVA POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE LINEE BUS 06 ,061 E 064
    RICORDIAMO, ANCHE IN QUESTO CASO, CHE GLI SPOSTAMENTI POSSONO ESSERE EFFETTUATI SOLO IN CASO DI COMPROVATO MOTIVO
    CHIUDIAMO RICORDANDOVI CHE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
    A QUESTO PROPOSITO CELLENO, IN PROVINCIA DI VITERBO, È ANCORA ZONA ROSSA. I BUS COTRAL NON EFFETTUANO NESSUNA FERMATA ALL’INTERNO DEL COMUNE.
    DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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