Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2020 ore 15:30

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO,

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO.

NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO

IL SERVIZIO TRENO LEONARDO EXPRESS CHE COLLEGA L’AEROPORTO DI FIUMICINO CON LA STAZIONE TERMINI E VICEVERSA, È SOSPESO

RIMANE INVARIATO IL SERVIZIO TRENO REGIONALE LINEA FL1 CON PARTENZE OGNI ORA DA E PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO.

MENTRE TRASPORTO PUBBLICO

SULLA FERROVIA ROMA-LIDO

PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO

LA CIRCOLAZIONE E’INTERROTTA

TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO, NELLE DUE DIREZIONI FINO A DOMANI 19 APRILE.

IN ALTERNATIVA POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE LINEE BUS 06 ,061 E 064

RICORDIAMO, ANCHE IN QUESTO CASO, CHE GLI SPOSTAMENTI POSSONO ESSERE EFFETTUATI SOLO IN CASO DI COMPROVATO MOTIVO

CHIUDIAMO RICORDANDOVI CHE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

A QUESTO PROPOSITO CELLENO, IN PROVINCIA DI VITERBO, È ANCORA ZONA ROSSA. I BUS COTRAL NON EFFETTUANO NESSUNA FERMATA ALL’INTERNO DEL COMUNE.

