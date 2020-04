Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2020 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 18 APRILE 2020 ORE 16.20 VALERIA VERNINI

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO,

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO.

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI

,SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER CONSENTIRE ALCUNI INTERVENTI DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA, RESTA CHIUSA LA STAZIONE DI SAN CESAREO FINO ALLE ORE 6.00 DI MARTEDI’ 21 APRILE IN ENTRATA PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE DELL’ A1 MILANO-NAPOLI,

IN ALTERNATIVA, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LA STAZIONE AUTOSTRADALE DI VALMONTONE,

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

NELL’AMBITO DEI LAVORI PER REALIZZARE LO SCAMBIO TRA METRO B E METRO C AL COLOSSEO, OGGI E DOMANI DOMENICA 19 APRILE, SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, SERVIZIO INTERROTTO TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA,

ATTIVO SINO ALLE ORE 21.00 IL SERVIZIO NAVETTA SOSTITUTIVO DENOMINATO MB.

SOSPESO IL SERVIZIO BUS NOTTURNO DOPO LE ORE 21 SU INTERA RETE METROPOLITANA

VEDIAMO LE ALTRE NOTIZIE

A ROCCA DI PAPA, INVECE, CONTINUA AD ESSERE ZONA ROSSA LA STRUTTURA SANITARIA SAN RAFFAELE. PER LIMITARE L’ACCESSO ALL’AREA, CHIUSA AL TRAFFICO LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA TRA LA ROTATORIA DI VIA DEI LAGHI E L’INTERSEZIONE CON VIA ROMA. SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, FINO AL 28 APRILE PREVISTE DEVIAZIONI DI PERCORSO PER I BUS COTRAL DI COLLEGAMENTO TRA ROCCA DI PAPA E ROMA ANAGNINA

RICORDIAMO CHE, VISTA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CORONAVIRUS, AL MOMENTO È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

A QUESTO PROPOSITO CELLENO, IN PROVINCIA DI VITERBO, È ANCORA ZONA ROSSA. I BUS COTRAL NON EFFETTUANO NESSUNA FERMATA ALL’INTERNO DEL COMUNE.

