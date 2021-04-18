Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2021 ore 18:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 18 APRILE 2021 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA NOMENTANA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE E’ STATO CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA IL RACCORDO ANULARE E COLLEVERDE NEI DUE SENSI DI MARCIA; RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI SANT’ALESSANDRO NELLE DUE DIREZIONI;
INCIDENTE ANCHE SULLA A1 ROMA-NAPOLI TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE SUD, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE; SI INVITA COMUNQUE ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO;
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO A PARTIRE DA CASTEL ROMANO FINO A SPINACETO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA CHIUSA PER GUASTO TECNICO LA STAZIONE ANNIBALIANO, I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA STAZIONE LIBIA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral