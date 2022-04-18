Quantcast

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2022 ore 07:30

di - 18 Aprile 2022 - 7:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 18 APRILE 2022 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRAFFICO REGOLARE, IN QUESTA PRIMA MATTINA DI PASQUETTA, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO;
    RIGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO, PER LAVORI AL NODO DI SCAMBIO TRA METRO B E C ALLA STAZIONE COLOSSEO, DA DOMANI 19 APRILE E FINO AL 4 GIUGNO, SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA DELLA METRO B IL SERVIZIO TERMINERA’ ALLE 21;NEI FINE SETTIMANA DI MAGGIO, LO STOP SARÀ PER L’INTERA GIORNATA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI; SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI,
    RIPRENDERA’ MERCOLEDI’ 20 APRILE IL SERVIZIO DELLE LINEE S13 ED S15 DI ASTRAL SPA, SOSPESE PER LE FESTIVITA’ PASQUALI
    PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE VI INVITIAMO A SEGUIRCI SUI CANALI SOCIALE E SUL NUOVO CANALE TELEGRAM
    DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home