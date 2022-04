Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2022 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 18 APRILE 2022 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI

TRAFFICO REGOLARE, IN QUESTA PRIMA MATTINA DI PASQUETTA, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO;

RIGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO, PER LAVORI AL NODO DI SCAMBIO TRA METRO B E C ALLA STAZIONE COLOSSEO, DA DOMANI 19 APRILE E FINO AL 4 GIUGNO, SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA DELLA METRO B IL SERVIZIO TERMINERA’ ALLE 21;NEI FINE SETTIMANA DI MAGGIO, LO STOP SARÀ PER L’INTERA GIORNATA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI; SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI,

RIPRENDERA’ MERCOLEDI’ 20 APRILE IL SERVIZIO DELLE LINEE S13 ED S15 DI ASTRAL SPA, SOSPESE PER LE FESTIVITA’ PASQUALI

