Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2022 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 18 APRILE 2022 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI;

RIGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO, PER LAVORI AL NODO DI SCAMBIO ALLA STAZIONE COLOSSEO, DA DOMANI 19 APRILE E FINO AL 4 GIUGNO, SULLA LINEA B IL SERVIZIO TERMINERA’ ALLE 21 NELLA TRATTA CASTRO-PRETORIO-LAURENTINA; NEI FINE SETTIMANA DI MAGGIO, LO STOP SARÀ PER L’INTERA GIORNATA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI;

IN CHIUSURA, PER IL TRASPORTO MARITTIMO, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI PONZA LA CORSA NAVE ODIERNA PONZA-FORMIA DELLE 14.30 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 16.00

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A OIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral