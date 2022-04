Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2022 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 18 APRILE 2022 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI

TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;

PER I CANTIERI ATTIVI, SULLA REGIONALE DI FROSINONE E GAETA DA DOMANI 19 E FINO AL 22 APRILE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE TRA IL KM 4 ED IL KM 5 NEL COMUNE DI CECCANO, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO;

PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO, PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI LEGATI ALLE FESTE PASQUALI, OGGI ALCUNE CORSE NAVE DEI COLLEGAMENTI CON LE ISOLE PONTINE, SUBIRANNO MODIFICHE DI SERVIZIO NELLA TRATTA PONZA-FORMIA.

