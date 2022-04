Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2022 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 18 APRILE 2022 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI

SULLA PONTINA, PER LA PRESENZA DI CANTIERI CON CARREGGIATA RIDOTTA CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;

PER I CANTIERI ATTIVI, SULLA REGIONALE DI FROSINONE E GAETA DA DOMANI 19 E FINO AL 22 APRILE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI TRA IL KM 4 ED IL KM 5 NEL COMUNE DI CECCANO, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO;

E PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI LEGATI ALLE FESTIVITA’ PASQUALI, OGGI ALCUNE CORSE NAVE DEI COLLEGAMENTI MARITTIMI CON LE ISOLE PONTINE SUBIRANNO MODIFICHE DI SERVIZIO NELLA TRATTA PONZA-FORMIA.

