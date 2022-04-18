Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2022 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 18 APRILE 2022 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 FIRENZE-ROMA PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO CODE TRA FIANO ROMANO E PONZANO VERSO FIRENZE; SEMPRE PER LAVORI CODE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE SENSI DI MARCIA; CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE DOVE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE TIBURTINA E LA RUSTICA; UN ALTRO INCIDENTE STA CREANDO DISAGI SULLA FLAMINIA, CON INCOLONNAMENTI TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO NELLE DUE DIREZIONI;
PER IL RESTO TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN USCITA DALLA CITTA’, PER LA TRADIZIONALE GITA DI PASQUETTA; NEL DETTAGLIO SI PROCEDE A RILENTO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA CASSIA BIS, A PARTIRE DALLO STESSO RACCORDO FINO A CASTEL DE CEVERI, E SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral