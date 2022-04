Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2022 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 18 APRILE 2022 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI

SULLA A1 ROMA- NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA ANAGNI E COLLEFERRO VERSO ROMA; PROSEGUENDO SULLA A1 DISAGI ANCHE SUL TRATTO FIRENZE-ROMA, DOVE PER LAVORI IN CORSO CON SCAMBIO DI CARREGGIATA CI SONO CODE TRA FIANO ROMANO E PONZANO NEI DUE SENSI; CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE DOVE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE TIBURTINA E LA RUSTICA; UN ALTRO INCIDENTE CREA DISAGI SULLA FLAMINIA, CON INCOLONNAMENTI TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO NELLE DUE DIREZIONI;

PER IL RESTO TRAFFICO INTENSO IN USCITA DALLA CITTA’, PER LA TRADIZIONALE GITA DI PASQUETTA; NEL DETTAGLIO SI PROCEDE A RILENTO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA CASSIA BIS; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE A TRATTI SULL’AURELIA, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A PALIDORO, E SULLA A12 TRA VALCANNETO E CERVETERI.

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-FIRENZE A CAUSA DI GUASTO AD UN TRENO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA TRA ROMA TIBURTINA E SETTEBAGNI VERSO FIRENZE, RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

