Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2022 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 18 APRILE 2022 ORE 17.20 FEDERICO DI LERNIA

APRIAMO CON L’A1 ROMA NAPOLI, IN DIREZIONE ROMA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER FIUGGI E PIU AVANTI SEGNALIAMO UN VEICOLO IN PANNE ALTEZZA VALMONTONE. VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE E MODERARE LA VELOCITA’

PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA GLI SVINCOLI DELLA LAURENTINA E DELL’APPIA

CODE PER LAVORI SULLA PONTINA, TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE EUR

RALLENTAMENTI SULLA LITORAEA TRA LIDO DI ORSITA E TORVAIANICA NELLE DUYE DIREZIONI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

RIPRENDERA’ MARTEDì 20 APRILE IL SERVIZIO DELLE LINEE S, DI ASTRAL SPA. LE LINEE S13 ED S15 SONO TEMPORANEAMENTE SOSPESE VISTA LA CHIUSURA DELLE SCUOLE PER LE FESTIVITA’ DI PASQUA

