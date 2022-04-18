Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2022 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 18 APRILE 2022 ORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SI STA INTENSIFICANDO IL TRAFFICO NELLA REGIONE,
APRIAMO CON L’A1 ROMA NAPOLI, IN DIREZIONE ROMA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA FROSINONE A VALMONTONE
SULLA A1 FIRENZE ROMA 4KM DI CODE PER LAVORI TRA PONZANO ROMANO E IL DIRAMAZIONE ROMA NO0RD IN DIREZIONE ROMA
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA DA MALAGROTTA A SANTA SEVERA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
E INFINE VEDIAMO LA A24 ROMA TERAMO ANCHE QUI CODE PER TRAFFICO INTENSO DA VICOVARO MANDELA ALLA BARRIERA ROMA EST SEMPRE IN DIREZIONE DELLA ROMA
PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA GLI SVINCOLI DELLA LAURENTINA E DELL’APPIA
CODE PER LAVORI SULLA PONTINA, TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE EUR
RALLENTAMENTI SULLA LITORAEA TRA LIDO DI ORSITA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI
CODE PER LAVORI SULLA SALARIA DA BORGO SANTA MARIA A OSTERIA NUOVA IN DIREZIONE RIETI
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO A PIU’ TARDI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI
Servizio fornito da Astral