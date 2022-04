Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2022 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 18 APRILE 2022 ORE 18.50 FEDERICO DI LERNIA

APRIAMO CON LA A1 FIRENZE ROMA 11KM DI CODA PER LAVORI TRA MAGLIANO SABINA E IL DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA

SULL’A1 ROMA NAPOLI, IN DIREZIONE ROMA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA FROSINONE A VALMONTONE

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA DA MALAGROTTA A SANTA SEVERA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

E INFINE VEDIAMO LA A24 ROMA TERAMO ANCHE QUI CODE PER TRAFFICO INTENSO DA VICOVARO MANDELA ALLA BARRIERA ROMA EST SEMPRE IN DIREZIONE DELLA ROMA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’INNESTO DELLA COMPLANARE

PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA GLI SVINCOLI DELLA LAURENTINA E DELL’APPIA

CODE PER INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA GIORNANO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE EUR

CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA STRADA PROVINCIALE CIMINA ALTEZZA NEPI NEI DUE SENSI DI MARCIA

CODE PER LAVORI SULLA PONTINA, TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE EUR

RALLENTAMENTI SULLA LITORAEA TRA LIDO DI ORSITA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI

CODE PER LAVORI SULLA SALARIA DA BORGO SANTA MARIA A OSTERIA NUOVA IN DIREZIONE RIETI

