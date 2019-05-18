Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 07:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
A ROMA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN PROSIMITA’ DI VIA DEL CAPPELLACCIO, IN DIREZIONE EUR
QUALCHE RALLEMTAMENTO, QUI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA, IN DIREZIONE NORD
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PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO, E’ CANCELLATO IL TRENO IN PARTENZA DA MONTEBELLO E DIRETTO A ROMA DELLE ORE 7.35
E’ TUTTO
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