Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 07:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO

A ROMA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN PROSIMITA’ DI VIA DEL CAPPELLACCIO, IN DIREZIONE EUR

QUALCHE RALLEMTAMENTO, QUI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA, IN DIREZIONE NORD

CI SPOSTIAMO SULLA VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA’ DI VILLAGGIO AZZURRO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO, E’ CANCELLATO IL TRENO IN PARTENZA DA MONTEBELLO E DIRETTO A ROMA DELLE ORE 7.35

