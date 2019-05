Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 08:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

A ROMA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN PROSIMITA’ DI VIA DEL CAPPELLACCIO, IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE

SULLA VIA PONTINA UN ALTRO INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, CAUSA CODE, IN DIREZIONE LATINA

A ROMA TUTTO PRONTO PER L’APPUNTAMENTO CON LA KOMEN RACE

L’EVENTO PODISTICO NEL CORSO DI QUESTA MATTINA

INTERESSERA’, CON TEMPORANEE CHIUSURE, L’AREA TRA CIRCO MASSIMO, BOCCA DELLA VERITÀ, VIA DEL TEATRO MARCELLO, PIAZZA VENEZIA, PORTA CAPENA E VIALE DELLE TERME DI CARACALLA E VIA DEI CERCHI

CONTESTUALMENTE SONO DEVIATE O LIMITATE OLTRE 30 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO

IL DETTAGLIO DELLE CORSE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO

IN CHIUSURA, PRUDENZA PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE SONO PREVISTE SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE

E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

