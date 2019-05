Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 09:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO

SULLA VIA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE TRA VIA DI VALLERANO E SPINACETO, IN DIREZIONE LATINA

ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CAUSA CODE TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E APPIA

CI SPOSTIAMO IN A1 SULLA DIRETTRICE ROMA-FIRENZE, ANCHE QUI è SEGNALATO UN INCIDENTE TRA COLLEFERRO E ANAGNI, IN DIREZIOEN SUD

L’INCIDENTE NON PROVOCA, AL MOMENTO DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE

ORA IL METEO

PRUDENZA PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

CRITICITA’ CODEICE GIALLO

DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE SONO PREVISTE SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE

A ROMA SI SVOLGE QUESTA MATTINA LA KOMEN RACE

L’EVENTO PODISTICO

INTERESSA’, CON TEMPORANEE CHIUSURE, L’AREA TRA CIRCO MASSIMO, BOCCA DELLA VERITÀ, VIA DEL TEATRO MARCELLO, PIAZZA VENEZIA, PORTA CAPENA E VIALE DELLE TERME DI CARACALLA E VIA DEI CERCHI

CONTESTUALMENTE SONO DEVIATE O LIMITATE OLTRE 30 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO

IL DETTAGLIO DELLE CORSE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO

