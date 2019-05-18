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Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 09:30

di - 18 Maggio 2019 - 9:32

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VIABILITA’ LAZIO DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE TRA VIA DI VALLERANO E SPINACETO, IN DIREZIONE LATINA
ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CAUSA CODE TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E APPIA
CI SPOSTIAMO IN A1 SULLA DIRETTRICE ROMA-FIRENZE, ANCHE QUI è SEGNALATO UN INCIDENTE TRA COLLEFERRO E ANAGNI, IN DIREZIOEN SUD
L’INCIDENTE NON PROVOCA, AL MOMENTO DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE
ORA IL METEO
PRUDENZA PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
CRITICITA’ CODEICE GIALLO
DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE SONO PREVISTE SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE
A ROMA SI SVOLGE QUESTA MATTINA LA KOMEN RACE
L’EVENTO PODISTICO
INTERESSA’, CON TEMPORANEE CHIUSURE, L’AREA TRA CIRCO MASSIMO, BOCCA DELLA VERITÀ, VIA DEL TEATRO MARCELLO, PIAZZA VENEZIA, PORTA CAPENA E VIALE DELLE TERME DI CARACALLA E VIA DEI CERCHI
CONTESTUALMENTE SONO DEVIATE O LIMITATE OLTRE 30 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO
IL DETTAGLIO DELLE CORSE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO
E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral

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