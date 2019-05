Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 10:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SUL RACCORDO ANULARE, TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E APPIA, IN ESTERNA, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE

INCIDENTE RISOLTO SULLA VIA PONTINA, TRA VIA DI VALLERANO E SPINACETO, IN DIREZIONE LATINA, IL TRAFFICO AL MOMENTO E’ SCORREVOLE

RAGGIUNGIAMO L’A1 SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI, ANCHE E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA COLLEFERRO E ANAGNI, IN DIREZIOEN SUD

INCIDENTE CHE RICORDIAMO NON AVEVA CAUSATO IMPEDIMENTI ALLA VIABILITA’

PER TRAFFICO POI PRIMI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO IN QUESTE ORE

PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

CRITICITA’ CODICE GIALLO

DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE SONO PREVISTE SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE

E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral