Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 11:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO COMPLICE IL MALTEMPO

A TAL PROPOSITO RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

PRUDENZA PER CHI SI METTE IN VIAGGIO IN QUESTE ORE

DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE SONO PREVISTE SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE

ORA LA VIABILITA’

SULLA VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA STORTA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA CASSIA VEIENTANA RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E PRATO DELLA CORTE, IN DIREZIONE VITERBO

RAGGIUNGIAMO VIA TIBURTINA, CODE TRA VILLALBA E TIVOLI TERME NEI DUE SENSI DI MARCIA, QUI ANCHE PER UN INCIDENTE

SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

ANCHE IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA

PER GLI EVENTI CI SPOSTIAMO, IN QUESTO FINE SETTIMANA, NELLA PROVINCIA DI VITERBO, A MONTALTO DI CASTRO

PER LA “XVI SAGRA DELL’ASPARAGO VERDE” CHE TERMINERA’ DOMENICA

PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO DEGLI STANDS

DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO SARANNO ATTIVI SINO ALLA MEZZANOTTE DI SOMENICA SU VIALE GARIBALDI E PIAZZA MATTEOTTI

E SU PIAZZALE GRAVISCA SINO ALLE ORE 24 DI LUNEDI’ PROSSIMO

E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral