Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 11:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO COMPLICE IL MALTEMPO
A TAL PROPOSITO RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
PRUDENZA PER CHI SI METTE IN VIAGGIO IN QUESTE ORE
DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE SONO PREVISTE SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE
ORA LA VIABILITA’
SULLA VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA STORTA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA CASSIA VEIENTANA RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E PRATO DELLA CORTE, IN DIREZIONE VITERBO
RAGGIUNGIAMO VIA TIBURTINA, CODE TRA VILLALBA E TIVOLI TERME NEI DUE SENSI DI MARCIA, QUI ANCHE PER UN INCIDENTE
SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
ANCHE IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA
PER GLI EVENTI CI SPOSTIAMO, IN QUESTO FINE SETTIMANA, NELLA PROVINCIA DI VITERBO, A MONTALTO DI CASTRO
PER LA “XVI SAGRA DELL’ASPARAGO VERDE” CHE TERMINERA’ DOMENICA
PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO DEGLI STANDS
DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO SARANNO ATTIVI SINO ALLA MEZZANOTTE DI SOMENICA SU VIALE GARIBALDI E PIAZZA MATTEOTTI
E SU PIAZZALE GRAVISCA SINO ALLE ORE 24 DI LUNEDI’ PROSSIMO
E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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