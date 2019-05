Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 12:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E APPIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO DELLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIOEN CENTRO

SULLA VIA TIBURTINA, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME, PERMANGONO CODE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

MENTRE PER TRAFFICO INTENSO

SI SEGNALANO DEI RALLENTAMENTI SULLA VA PALOMBARESE IN LOCALITA’ SANTA LUCIA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA VIA NOMENTANA, IN PROSSIMITA’ DI TOR LUPARA, NELLE DUE DIREZONI

ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, ANCHE QUI NELLE DUE

IN CHIUSURA

RICORDIAMO CHE E’ ATTIVA DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE

L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

SONO PREVISTE SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE

PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO

E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral