Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 12:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO DELLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIOEN CENTRO
SULLA VIA TIBURTINA, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME, PERMANGONO CODE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
MENTRE PER TRAFFICO INTENSO
SI SEGNALANO DEI RALLENTAMENTI SULLA VA PALOMBARESE IN LOCALITA’ SANTA LUCIA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA NOMENTANA, IN PROSSIMITA’ DI TOR LUPARA, NELLE DUE DIREZONI
ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, ANCHE QUI NELLE DUE
IN CHIUSURA
RICORDIAMO CHE E’ ATTIVA DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE
L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
SONO PREVISTE SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE
PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO
E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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