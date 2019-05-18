Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 13:30
Più informazioni su
VIABILITA’ LAZIO DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 13.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
PRUDENZA PER CHI SI METTE IN VIAGGIO IN QUESTE ORE
RICORDIAMO CHE E’ ATTIVA DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE
L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
SONO PREVISTE SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE
PASSIAMO ALLA VIABILITA’
SUL RACCORDO ANULARE, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA LAURENTINA, IN ESTERNA
NEL COMPLESSO IL TRAFFICO SI MANTIENE NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
IN CHIUSURA PER GLI EVENTI
CI SPOSTIAMO NELLA PROVINCIA DI VITERBO, A MONTALTO DI CASTRO DOVE SI SVOLGE IN QUESTO FINE SETTIMANA
LA “XVI SAGRA DELL’ASPARAGO VERDE”
PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO DEGLI STANDS
DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO SARANNO ATTIVI SINO ALLA MEZZANOTTE DI DOMENICA SU VIALE GARIBALDI E PIAZZA MATTEOTTI
E SU PIAZZALE GRAVISCA SINO ALLE ORE 24 DI LUNEDI’ PROSSIMO
E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral