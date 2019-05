Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 13:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 13.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

PRUDENZA PER CHI SI METTE IN VIAGGIO IN QUESTE ORE

RICORDIAMO CHE E’ ATTIVA DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE

L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

SONO PREVISTE SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE

PASSIAMO ALLA VIABILITA’

SUL RACCORDO ANULARE, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA LAURENTINA, IN ESTERNA

NEL COMPLESSO IL TRAFFICO SI MANTIENE NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

IN CHIUSURA PER GLI EVENTI

CI SPOSTIAMO NELLA PROVINCIA DI VITERBO, A MONTALTO DI CASTRO DOVE SI SVOLGE IN QUESTO FINE SETTIMANA

LA “XVI SAGRA DELL’ASPARAGO VERDE”

PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO DEGLI STANDS

DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO SARANNO ATTIVI SINO ALLA MEZZANOTTE DI DOMENICA SU VIALE GARIBALDI E PIAZZA MATTEOTTI

E SU PIAZZALE GRAVISCA SINO ALLE ORE 24 DI LUNEDI’ PROSSIMO

E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Astral