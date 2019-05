Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA IL METEO: PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, CON POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO; E PROPRIO A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO, NON SARÀ EFFETTUATA LA CORSA DI OGGI DELLA NAVE VENTOTENE-FORMIA PREVISTA PER LE 16.30; SOPPRESSI ANCHE I COLLEGAMENTI CON TERRACINA DELLA COMPAGNIA MARITTIMA NLG.

RIGUARDO AL TRAFFICO, NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA, DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ NELLA NORMA;

E A PALESTRINA, IN PROVINCIA DI ROMA, SI STA SVOLGENDO LA 42° EDIZIONE DELLA SAGRA DELLE FRAGOLE: FINO ALLE ORE 24 DI DOMANI 19 MAGGIO ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA VENETO, VIA ROMA ED ALTRE STRADE LIMITROFE, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral