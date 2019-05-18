Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE ROMA: SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;
TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ NELLA NORMA;
E A CECCANO, IN PROVINCIA DI FROSINONE, E’ IN CORSO LA 14° EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “STRACALCIANDO”, CON PARTIRE DI CALCIO RISERVATE ALLA CATEGORIA DEI BAMBINI; FINO ALLE ORE 20 ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE IN PIAZZALE IMPASTATO E PIAZZALE BACHELET, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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