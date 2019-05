Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 17:30

VIABILITÀ DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI

SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE ROMA: SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;

PER IL RESTO CIRCOLAZIONE REGOLARE, SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’;

E NEL COMUNE DI ARTENA SONO IN CORSO I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLE GRAZIE, CON PROCESSIONI RELIGIOSE, BANCARELLE ED INTRATTENIMENTI MUSICALI; ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO IN VIA FLEMING, LARGO COLOMBO E ALTRE STRADE DEL CENTRO CITTADINO INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA PROCESSIONE; I FESTEGGIAMENTI PROSEGUIRANNO FINO AL PROSSIMO 6 GIUGNO.

