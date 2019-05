Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO DISAGI SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD: AL MOMENTO PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE ROMA;

UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA;

E A PALESTRINA, IN PROVINCIA DI ROMA, SI STA SVOLGENDO LA 42° EDIZIONE DELLA SAGRA DELLE FRAGOLE: FINO ALLE ORE 24 DI DOMANI 19 MAGGIO ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA VENETO, VIA ROMA ED ALTRE STRADE LIMITROFE, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E LA CENTRALE OPERATIVA DI ASTRAL PER OGGI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

