Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 18 MAGGIO 2020 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASAL DEL MARMO E BOCCEA IN DIREZIONE DELL’AURELIA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;
IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CON CODE A PARTIRE DA TORRENOVA; SEMPRE VERSO IL CENTRO TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST;
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI GUASTO AD UN TRENO IL SERVIZIO E’ RALLENTATO SULL’INTERA TRATTA;
SEMPRE CON RIFERIMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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