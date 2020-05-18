Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 18 MAGGIO 2020 ORE 8.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA SI E’ RISOLTO IL GUASTO AD UN TRENO AVVENUTO IN PRECEDENZA, IL SERVIZIO E’ TORNATO REGOLARE SULL’INTERA TRATTA;
E VENIAMO AL TRAFFICO: UN INCIDENTE CON TAMPONAMENTO STA CREANDO PROBLEMI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER VIA TRIONFALE FINO A BOCCEA IN DIREZIONE DELL’AURELIA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;
A NORD DELLA CAPITALE SEGNALIAMO INFINE CODE SULLA CASSIA VEIENTANA, TRA FORMELLO E VIA DI SANTA CORNELIA SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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