Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 18 MAGGIO 2020 ORE 8.05 GIANGUIDO LOMBARDI

IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA SI E’ RISOLTO IL GUASTO AD UN TRENO AVVENUTO IN PRECEDENZA, IL SERVIZIO E’ TORNATO REGOLARE SULL’INTERA TRATTA;

E VENIAMO AL TRAFFICO: UN INCIDENTE CON TAMPONAMENTO STA CREANDO PROBLEMI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER VIA TRIONFALE FINO A BOCCEA IN DIREZIONE DELL’AURELIA;

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;

A NORD DELLA CAPITALE SEGNALIAMO INFINE CODE SULLA CASSIA VEIENTANA, TRA FORMELLO E VIA DI SANTA CORNELIA SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.

