Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 18 MAGGIO 2020 ORE 8.35

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CHE HA VISTO COINVOLTI DUE VEICOLI RESTANO DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER VIA TRIONFALE FINO A BOCCEA IN DIREZIONE DELL’AURELIA;

A NORD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA VEIENTANA, CON CODE TRA FORMELLO E VIA DI SANTA CORNELIA IN DIREZIONE ROMA;

ALTRI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SULLA TIBURTINA, TRA TIVOLI TERME E VILLANOVA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: CON L’INIZIO DELLA FASE 2 E IL CONSEGUENTE AUMENTO DEL FLUSSO DEI VIAGGIATORI, DA OGGI 18 MAGGIO E’ STATO POTENZIATO IL SERVIZIO DELLE LINEE DI SUPERFICIE E I COLLEGAMENTI METRO, CON L’AGGIUNTA DI TRE LINEE DI SUPPORTO CHE CONSENTIRANNO A LAVORATORI E PENDOLARI DI RAGGIUNGERE PIU’ AGEVOLMENTE LE METRO A E B TRA LA PERIFERIA E IL CENTRO E LA LINEA C IN ZONA SAN GIOVANNI.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

