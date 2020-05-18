Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 18 MAGGIO 2020 ORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO ANULARE SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CASAL DEL MARMO E BOCCEA, PERMANGONO CODE RESIDUE DELL’AURELIA;
A NORD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA VEIENTANA, CON CODE TRA FORMELLO E VIA DI SANTA CORNELIA IN DIREZIONE ROMA, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO;
ALTRI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SULLA TIBURTINA, TRA TIVOLI TERME E VILLANOVA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELL’ULTIMO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DA OGGI 18 MAGGIO NON E’ PIU’ NECESSARIA L’AUTOCERTIFICAZIONE PER GIUSTIFICARE GLI SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELLA REGIONE LAZIO: FINO AL PROSSIMO 3 GIUGNO RESTA INVECE IN VIGORE IL DIVIETO DI SPOSTAMENTI TRA LE REGIONI, SE NON PER COMPROVATI MOTIVI DI LAVORO, SALUTE O STRETTA NECESSITA’
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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