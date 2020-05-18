Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 18 MAGGIO 2020 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;
QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASSIA VEIENTANA, TRA FORMELLO E VIA DI SANTA CORNELIA IN DIREZIONE ROMA, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO;
RESTANDO NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI, ALTRI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SULLA TIBURTINA, TRA TIVOLI TERME E VILLANOVA, E SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E PANTANO, IN ENTRAMBI I CASI SI PROCEDE A RILENTO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C; FINO AL PROSSIMO 6 AGOSTO, NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA LE ULTIME CORSE DEI TRENI VERRANNO EFFETTUATE ALLE 21; FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO SARANNO ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA MB; SERVIZIO REGOLARE INVECE TRA CASTRO PRETORIO E JONIO; RESTANDO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO INFINE CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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