Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 18 MAGGIO 2020 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

SUBITO I NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA;

INIZIAMO DALLA CASSIA VEIENTANA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE ROMA;

RESTANDO NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI, ALTRI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SULLA TIBURTINA, TRA TIVOLI TERME E VILLANOVA, E SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E PANTANO, IN ENTRAMBI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA;

IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELL’ULTIMO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DA OGGI 18 MAGGIO NON E’ PIU’ NECESSARIA L’AUTOCERTIFICAZIONE PER GIUSTIFICARE GLI SPOSTAMENTI ALL’ INTERNO DELLA REGIONE LAZIO: FINO AL PROSSIMO 3 GIUGNO RESTA INVECE IN VIGORE IL DIVIETO DI SPOSTAMENTI TRA LE REGIONI, SE NON PER COMPROVATI MOTIVI DI LAVORO, SALUTE O STRETTA NECESSITA’

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral