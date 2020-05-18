Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 18 MAGGIO 2020 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VILLALBA IN ENTRAMBE LE DIREZIONE
RALLENTAMENTI SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA BORGHESIANA SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONE
SULLA CASSIA VEIENTANA, SI PROCEDE A RILENTO TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE ROMA PER LAVORI CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELL’ULTIMO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DA OGGI 18 MAGGIO NON E’PIU’ NECESSARIA L’AUTOCERTIFICAZIONE PER GIUSTIFICARE GLI SPOSTAMENTI ALL’ INTERNO DELLA REGIONE LAZIO: DAL PROSSIMO 3 GIUGNO SARA’ CONSENTITO LO SPOSTAMENTO TRA LE REGIONI.
DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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