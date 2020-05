Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 18 MAGGIO 2020 ORE 16.20 WILLIAMS TALARICO

SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VILLALBA IN ENTRAMBE LE DIREZIONE

RALLENTAMENTI SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA BORGHESIANA SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONE

SULLA CASSIA VEIENTANA, SI PROCEDE A RILENTO TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE ROMA PER LAVORI CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA

A VITERBO RALLENTAMENTI SULLA SS 675 UMBRO LAZIALE

IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELL’ULTIMO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DA OGGI 18 MAGGIO NON E’PIU’ NECESSARIA L’AUTOCERTIFICAZIONE PER GIUSTIFICARE GLI SPOSTAMENTI ALL’ INTERNO DELLA REGIONE LAZIO: DAL PROSSIMO 3 GIUGNO SARA’ CONSENTITO LO SPOSTAMENTO TRA LE REGIONI.

