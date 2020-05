Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2020 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 18 MAGGIO 2020 ORE 17.05 WILLIAMS TALARICO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

SULLA CASSIA VEIENTANA, SI PROCEDE A RILENTO TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE ROMA PER LAVORI CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA

SULLA TIBURTINA PER LAVORI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VILLALBA IN ENTRAMBE LE DIREZIONE

RALLENTAMENTI SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA BORGHESIANA SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONE

CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI

IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELL’ULTIMO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DA OGGI 18 MAGGIO NON E’PIU’ NECESSARIA L’AUTOCERTIFICAZIONE PER GIUSTIFICARE GLI SPOSTAMENTI ALL’ INTERNO DELLA REGIONE LAZIO: DAL PROSSIMO 3 GIUGNO SARA’ CONSENTITO LO SPOSTAMENTO TRA LE REGIONI.

DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral