Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 18 MAGGIO 2020 ORE 17.35 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA CASSIA VEIENTANA, SI PROCEDE A RILENTO TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE ROMA PER LAVORI CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
SULLA TIBURTINA PER LAVORI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VILLALBA IN ENTRAMBE LE DIREZIONE
RALLENTAMENTI SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA BORGHESIANA SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONE
SEMPRE SULLA CASILINA CODE NEI PRESSI DI SAN CESAREO E PALESTRINA
CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI
SULLA NETTUNENSE CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI PAVONA E PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI APRILIA
IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELL’ULTIMO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DA OGGI 18 MAGGIO NON E’PIU’ NECESSARIA L’AUTOCERTIFICAZIONE PER GIUSTIFICARE GLI SPOSTAMENTI ALL’ INTERNO DELLA REGIONE LAZIO: DAL PROSSIMO 3 GIUGNO SARA’ CONSENTITO LO SPOSTAMENTO TRA LE REGIONI.
DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral