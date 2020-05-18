Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 18 MAGGIO 2020 ORE 19.35 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO,
UNICA SEGNALAZIONE SULL’APPIA DOVE SI RALLENTA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO. INOLTRE DA OGGI 18 MAGGIO NON E’PIU’ NECESSARIA L’AUTOCERTIFICAZIONE PER GIUSTIFICARE GLI SPOSTAMENTI ALL’ INTERNO DELLA REGIONE LAZIO: DAL PROSSIMO 3 GIUGNO SARA’ CONSENTITO LO SPOSTAMENTO TRA LE REGIONI.
DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral