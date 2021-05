Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2021 ore 08:15

VIABILITÀ 18 MAGGIO 2021 ORE 08.05 – ERICA TERENZI

SULLA COLOMBO FILA TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

CODE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DI GROTTAROSSA.

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA APPIA. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PRENESTINA E LA A24 ROMA-L’AQUILA.

CI SPOSTIAMO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA DOVE SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

SEMPRE ATTIVE LE LINEE S; POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL S.P.A. PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC.

INOLTRE, DA IERI E FINO A VENERDI’21 E LUNEDÌ 24 MAGGIO, CORSO TRIESTE È CHIUSO DA VIA CHIANA A PIAZZA TRENTO PER CONSENTIRE I LAVORI DI POTATURA.

ATTIVE PERTANTO, DEVIAZIONI PER LE LINEE S02 ANNIBALIANO ED S12 ROSSELLINI

