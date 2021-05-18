Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2021 ore 08:15
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VIABILITÀ 18 MAGGIO 2021 ORE 08.05 – ERICA TERENZI
BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA COLOMBO FILA TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
CODE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DI GROTTAROSSA.
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA APPIA. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PRENESTINA E LA A24 ROMA-L’AQUILA.
CI SPOSTIAMO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA DOVE SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
SEMPRE ATTIVE LE LINEE S; POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL S.P.A. PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC.
INOLTRE, DA IERI E FINO A VENERDI’21 E LUNEDÌ 24 MAGGIO, CORSO TRIESTE È CHIUSO DA VIA CHIANA A PIAZZA TRENTO PER CONSENTIRE I LAVORI DI POTATURA.
ATTIVE PERTANTO, DEVIAZIONI PER LE LINEE S02 ANNIBALIANO ED S12 ROSSELLINI
DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO
è TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral