Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 20.20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A 24 E, AVANTI, TRA SALARIA E CASSIA BIS;
CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA-NORD A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LE USCITE PER FIANO ROMANO E CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO IN AUMENTO NEL TRATTO COMPRESO TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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