Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 08.05 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, FORTI RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA, POI TRA SALARIA E CASSIA, E, PROSEGUENDO, TRA BOCCEA E AURELIA;
SEGNALIAMO POI TRAFFICO INTENSO SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
MEDESIMA SITUAZIONE DI TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO: TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR;
PERMANGONO LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO;
INFINE, SI STA IN CODA SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN DIREZIONE CENTRO.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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