Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 08:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 08.35 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ANCORA TRAFFICO INTENSO CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA E TRA PONTINA E L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA, POI TRA SALARIA E CASAL DEL MARMO, E, PROSEGUENDO, TRA BOCCEA E AURELIA;
TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO: TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR;
LUNGHE CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO;
INFINE, FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN DIREZIONE CENTRO.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral