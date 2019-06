Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 09.05 FEDERICO MONTI

TRAFFICO INTENSO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA NOMENTANA E LA ROMA-FIUMICINO, MENTRE, IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E AURELIA, E TRA CASILINA E NOMENTANA;

SI STA IN CODA POI SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;

TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO: TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR;

PER CHI PERCORRE LA FLAMINIA IN ENTRATA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LABARO E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO;

INFINE, FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN DIREZIONE CENTRO.

