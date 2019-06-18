Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 10:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA NAPOLI UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VALMONTONE E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE ROMA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E APPIA; IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA FLAMINIA E TRIONFALE;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;
SEMPRE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPOERTO DELL’URBE; SU QUESTO TRATTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI.
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA FERROVIARIA TERMINI CENTOCELLE E’ STATO RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO AVVENUTO IN PRECEDENZA, IL SERVIZIO E’ TORNATO REGOLARE SULL’INTERA TRATTA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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