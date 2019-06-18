Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 11:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 11:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN PROGRESSIVA RIPRESA SUL RACCORDO ANULARE; PERMANGONO CODE RESIDUE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE CASILINA E APPIA;
CIRCOLAZIONE CHE RESTA SOSTENUTA, INVECE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE CHE RALLENTA IL TRAFFICO A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO A VIA FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST;
SEMPRE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral