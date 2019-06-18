Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE;
SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE RESIDUE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA;
SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE RESTANO INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;
PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO IN CORSO LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NELLA TRATTA TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA; LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA NEI FINE SETTIMANA FINO AL 14 LUGLIO, CON SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO; SERVIZIO REGOLARE NELLA TRATTA BATTISTINI SUBAUGUSTA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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