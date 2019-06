Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 15:20 MARIA ROSARIA TORTOLA

INIZIAMO DAL RACCORDO SVINCOLO FLAMINIA DOVE SONO STATE CHIUSE TEMPORANEAMENTE LE RAMPE IN USCITA DA ROMA A CAUSA DI UN INCENDIO STERPAGLIE IN ZONA LABARO

CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA LA TENUTA DI SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI

SUL RACCORDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA

SI VIAGGIA A RILENTO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO IN CORSO LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NELLA TRATTA TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA; LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA NEI FINE SETTIMANA FINO AL 14 LUGLIO, CON SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO; SERVIZIO REGOLARE NELLA TRATTA BATTISTINI SUBAUGUSTA.

