Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 16:30

INIZIAMO DAL RACCORDO SVINCOLO FLAMINIA DOVE SONO STATE CHIUSE TEMPORANEAMENTE LE RAMPE IN USCITA DA ROMA A CAUSA DI UN INCENDIO STERPAGLIE IN ZONA LABARO . CHIUSO NEL TRATTO INTERESSATO IL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 IN DIREZIONE TERNI. IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SUL RACCORDO

CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA FONTE DI PAPA E SETTEBAGNI

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA APPIA PER POI RALLENTARE FINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA

IN USCITA DA ROMA CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI ACILIA

E RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA

