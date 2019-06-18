Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 16:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 16:20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO SVINCOLO FLAMINIA DOVE SONO STATE CHIUSE TEMPORANEAMENTE LE RAMPE IN USCITA DA ROMA A CAUSA DI UN INCENDIO STERPAGLIE IN ZONA LABARO . CHIUSO NEL TRATTO INTERESSATO IL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 IN DIREZIONE TERNI. IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SUL RACCORDO
CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA FONTE DI PAPA E SETTEBAGNI
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA APPIA PER POI RALLENTARE FINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA
IN USCITA DA ROMA CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI ACILIA
E RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO
Servizio fornito da Astral