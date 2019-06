Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 17:05 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALLA A1 ROMA FIRENZE CON CODE PER INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE ROMA. PRESTARE ATTENZIONE

SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ALTEZZA SVINCOLO FLAMINIA: SONO STATE RIAPERTE LE RAMPE IN USCITA PRECEDENTEMENTE CHIUSE PER INCENDIO DELLE STERPAGLIE IN ZONA LABARO. RIAPERTO NEL TRATTO INTERESSATO IL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 IN ENTRAMBE LE DIREZIONE CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA VERSO TERNI

RIMANENDO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA BUFALOTTA E LA A24 ROMA TERAMO PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA AURELIA E BOCCEA

IN ESTERNA CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA APPIA PER POI RALLENTARE FINO ALLA ROMANINA

CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA DOVE L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA FONTE DI PAPA E SETTEBAGNI SI E’ RISOLTO PERMANGONO CODE RESIDUE IN SMALTIMENTO

IN USCITA DA ROMA CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI ACILIA

E RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA

DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral