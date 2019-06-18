Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 17:05 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA A1 ROMA FIRENZE CON CODE PER INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE ROMA. PRESTARE ATTENZIONE
SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ALTEZZA SVINCOLO FLAMINIA: SONO STATE RIAPERTE LE RAMPE IN USCITA PRECEDENTEMENTE CHIUSE PER INCENDIO DELLE STERPAGLIE IN ZONA LABARO. RIAPERTO NEL TRATTO INTERESSATO IL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 IN ENTRAMBE LE DIREZIONE CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA VERSO TERNI
RIMANENDO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA BUFALOTTA E LA A24 ROMA TERAMO PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA AURELIA E BOCCEA
IN ESTERNA CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA APPIA PER POI RALLENTARE FINO ALLA ROMANINA
CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA DOVE L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA FONTE DI PAPA E SETTEBAGNI SI E’ RISOLTO PERMANGONO CODE RESIDUE IN SMALTIMENTO
IN USCITA DA ROMA CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI ACILIA
E RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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