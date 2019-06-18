Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 17:35 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA A1 ROMA FIRENZE CON RALLENTAMENTI PER INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE ROMA. PRESTARE ATTENZIONE
PASSIAMO AL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA, PIU’ AVANTI CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA LA BUFALOTTA E LA A24 ROMA TERAMO PROSEGUENDO SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA AURELIA E BOCCEA
IN ESTERNA CODE TRA VIA LA A91 ROMA FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
IN USCITA DA ROMA CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE
INFINE I TRASPORTI: SULLA LINEA ROMA VITERBO IL SERVIZIO E’ LIMITATO A SANT’ORESTE. INTERROTTO IL TRATTO FINO A CATALANO PER GUASTO TECNICO
GIOVEDI’ 20 GIUGNO IL TRASPORTO PUBBLICO ROMANO SARA’ REGOLARMENTE IN SERVIZIO. RINVIATO LO SCIOPERO DI 24 ORE INDETTO IN PRECEDENZA
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO
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