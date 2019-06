Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 17:35 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALLA A1 ROMA FIRENZE CON RALLENTAMENTI PER INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE ROMA. PRESTARE ATTENZIONE

PASSIAMO AL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA, PIU’ AVANTI CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA LA BUFALOTTA E LA A24 ROMA TERAMO PROSEGUENDO SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA AURELIA E BOCCEA

IN ESTERNA CODE TRA VIA LA A91 ROMA FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

IN USCITA DA ROMA CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE

INFINE I TRASPORTI: SULLA LINEA ROMA VITERBO IL SERVIZIO E’ LIMITATO A SANT’ORESTE. INTERROTTO IL TRATTO FINO A CATALANO PER GUASTO TECNICO

GIOVEDI’ 20 GIUGNO IL TRASPORTO PUBBLICO ROMANO SARA’ REGOLARMENTE IN SERVIZIO. RINVIATO LO SCIOPERO DI 24 ORE INDETTO IN PRECEDENZA

DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral