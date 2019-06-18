Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 18:05 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA, PIU’ AVANTI CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA PROSEGUENDO SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA PISANA E BOCCEA
IN ESTERNA CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, PIU’ AVANTI CODE PER TRAFFICO TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA TUSCOLANA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO SI STA IN FILA TRA VIALE DELLA SERENISSIMA E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO
IN USCITA DA ROMA CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE
INFINE I TRASPORTI: SULLA LINEA ROMA VITERBO IL SERVIZIO E’ LIMITATO A SANT’ORESTE. INTERROTTO IL TRATTO FINO A CATALANO PER GUASTO TECNICO
GIOVEDI’ 20 GIUGNO IL TRASPORTO PUBBLICO ROMANO SARA’ REGOLARMENTE IN SERVIZIO. RINVIATO LO SCIOPERO DI 24 ORE INDETTO IN PRECEDENZA
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO
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