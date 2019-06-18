Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 18:35 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA PONTINA CON CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA E CASALAZZARA IN DIREZIONE LATINA. CODE PER CURIOSI NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO
PASSIAMO AL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA, PIU’ AVANTI CODE TRA LA BUFALOTTA E LA RUSTICA PROSEGUENDO DI NUOVO IN FILA ALL’ALTEZZA DELLA PISANA
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO SI STA IN FILA TRA VIALE DELLA SERENISSIMA E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO E NEL SENSO OPPOSTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE
IN USCITA DA ROMA CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE
INFINE I TRASPORTI: SULLA LINEA ROMA VITERBO IL SERVIZIO E’ LIMITATO A SANT’ORESTE. INTERROTTO IL TRATTO FINO A CATALANO PER GUASTO TECNICO ATTIVATO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO NEL TRATTO SANT’ORESE CATALANO
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO
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